بلدية بنغازي تبحث مشكلة عدم وصول المياه لأكثر من 50 منزل بالمدينة

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري اليوم الأحد بمقر ديوان البلدية عدداً من المواطنين بمجلس حي صلاح الدين بمنطقة المحيشي بحضور مدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة ورئيس المجلس المحلي حسين أدم الفاضلي.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أنه تم خلال اللقاء استعراض أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه سكان المنطقة والتي من أهمها عدم وصول مياه الشرب لعدد ثمانية وخمسون منزلاً.

وأصدر رئيس المجلس تعليماته الفورية للشركة المعنية للبدء في تنفيذ خط مياه الشرب للمنازل المعنية، كما تم استعراض المشاريع الجاري العمل عليها في منطقة المحيشي المتمثلة في مشروع المرافق المتكاملة وربط منطقة السلاوي بخط مياه النهر الصناعي وأعمال الرصف لعدد من الشوارع إضافة إلى أنه سوف يتم تركيب إنارة الأعمدة بالطاقة الشمسية حيث أن البلدية في انتظار توريد الأجهزة والأعمدة خلال الفترة القريبة القادمة، إضافة إلى تفعيل مشروع صيانة عيادة المختار.

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