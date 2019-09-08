شاهد الصور| “الأمن المركزي إجدابيا” يعلن تخريج دفعة طوفان الكرامة

إجدابيا-العنوان

شهدت مدينة إجدابيا اليوم الأحد، حفل تخريج دفعة جديدة من منتسبي الإدارة العامة للدعم المركزي ومديرية أمن الهلال النفطي.

وبحسب الصفحة الرسمية للإدارة العامة للأمن المركزي بـ “فيسبوك” حضر الاحتفالية رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد صلاح الخفيفي ومدير الأمن المركزي فرع إجدابيا وعدد من السؤولين الأمنيين والاعتباريين.

وأظهرت العروض الأمنية التي قدمها الخرجين خلال مراسم الاحتفال تفانيا واضحا ومهارات عالية من العناصر الجديدة.

وأثنى العقيد صلاح الخفيفي على مجهودات المعلمين من الأمن المركزي في تأهيل وتدريب العناصر الجديدة التي ستكون دعما قويا للأمن المركزي والأجهزة الأمنية الأخرى.

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