اشتيوي يتفقد سير الدورات التدريبية

قام الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “عبد الحميد اشتيوي” صباح اليوم الأحد بزيارة تفقدية للاطلاع على سير البرامج التدريبية التي شرعت الأمانة في إجراءها ضمن خطة التدريب لعام 2019، تحت شعار “تعزيز القدرات المحلية .. خطوة على الطريق”.

وتوجه الأمين العام رفقة أعضاء بالمجلس البلدي ابو سليم إلى مركز التدريب في البلدية الذي يحتضن سلسلة دورات بدأت في أغسطس الماضي، وتستمر حتى نهاية أكتوبر القادم، من أجل تدريب موظفي بلديات طرابلس الكبرى، كخطوة أولى تليها خطوات لتدريب باقي البلديات في عموم البلاد.

وفي كلمة له، توجه الأمين العام بالشكر للبلديات وموظفيها الذين استجابوا لحضور الدورات حسب التخصصات المدرجة، قائلا: “موظفو البلديات هم الكيان الاساسي الدائم الذي نعتمد عليه في إدارة الدفة محليا، ولهذا تقع على عاتقنا مسئولية الرقي بمستوى أدائهم الوظيفي، بما يتناسب مع المهارات الحديثة في الإدارة، أملا في تحقيق أكبر نسبة من التنمية عبر إدارة تعتمد مبدأ اللامركزية”.

