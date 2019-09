الصيدلة تحذر من منتج مغشوش يباع في الأسواق

حذرت إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية من استخدام منتج دوائي مغشوش (Augmentin –Amoxicillin trihydrate +potassium clavulanate) يحمل التشغيلة رقم (786627) ورد بشأنه تنبيه من قسم مراقبة الأدوية المغشوشة والمزورة بمنظمة الصحة العالمية.

وبحسب التعميم الصادر عن إدارة الصيلة فإنه جرى الإبلاغ عن الدواء المغشوش عن طريق إدارة الدواء بدولتي كينيا وأوغندا وقد أثبتت التحاليل المخبرية بحسب تنبيه منظمة الصحة العالمية عدم وجود مادة فعالة بالمنتج كما أكدت شركة smithKline Beecham Limited أنها لم تصنع التشغيلة الوارد بشأنها التحذير بالرغم من طباعة اسم الشركة على العلبة الخاصة بالمنتج.

