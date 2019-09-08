«تسييري بنغازي»: تنفيذ خط مياه الشرب لمنطقة المحيشي

كلف رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، بالبدء في تنفيذ خط لمياه الشرب يخدم 58 منزلًا في منطقة المحيشي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس، عددًا من المواطنين بمجلس حي صلاح الدين بمنطقة المحيشي، اليوم الأحد، بحضور مدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة، ورئيس المجلس المحلي حسين آدم الفاضلي.

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واستعرض اللقاء الصعوبات التي تواجه سكان المنطقة، والمشاريع الجاري تنفيذها، مثل «مشروع المرافق المتكاملة، وربط منطقة السلاوي بخط مياه النهر الصناعي، وأعمال رصف عدد من الشوارع، إضافة إلى تركيب إنارة الأعمدة بالطاقة الشمسية، وتفعيل مشروع صيانة عيادة المختار».

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