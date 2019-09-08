المركزي: ليبيون يكنزون مليارات خارج المصارف

أصدر مصرف ليبيا المركزي دفعة جديدة من البيانات في النشرة الاقتصادية عن الربع الثاني من العام الجاري.

وشملت بيانات المصرف نسبة التضخم العام التي بلغت عن الربع الثاني من العام الجاري عند (- 7.3) في المئة، بينما أظهرت بيانات النشرة الاقتصادية ارتفاع حجم السيولة المالية المتداولة خارج القطاع المصرفي بمقدار 126 مليون دينار بالمقارنة مع الربع الاول للعام الجاري، وبلغت حوالي 36.369 مليار دينار ولم يدرج مركزي طرابلس ما تم طباعته في المركزي بمدينة البيضاء.

أما على صعيد ترتيب الدول الأكثر تصديرا للبضائع والسلع إلى ليبيا، فقد جاءت تركيا في صدارة القائمة عن العام الماضي بقيمة قدرها ملياران و45 مليون دينار، بينما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات إلى ليبيا بقيمة قدرها مليار و972 مليون دينار.

أما الصين فقد جاءت ثالثة من بين الأسواق الأكثر تصديرا للسلع إلى ليبيا خلال العام الماضي بقيمة قدرها مليار و955 مليون دينار.

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