صحة الوفاق تحذر من عقار مغشوش ورد بشأنه تنبيه من منظمة الصحة العالمية

ليبيا – حذرت إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق اليوم الأحد من استخدام منتج دوائي مغشوش (Augmentin –Amoxicillin trihydrate +potassium clavulanate) يحمل التشغيلة رقم (786627) ورد بشأنه تنبيه من قسم مراقبة الأدوية المغشوشة والمزورة بمنظمة الصحة العالمية.

إدارة الصيدلة أوضحت في تعميماً نشره المكتب الإعلامي لصحة الوفاق أنه جرى الإبلاغ عن الدواء المغشوش عن طريق إدارة الدواء بدولتي كينيا وأوغندا حيث أثبتت التحاليل المخبرية بحسب تنبيه منظمة الصحة العالمية عدم وجود مادة فعالة بالمنتج كما أكدت شركة “smithKline Beecham Limited” أنها لم تصنع التشغيلة الوارد بشأنها التحذير بالرغم من طباعة اسم الشركة على العلبة الخاصة بالمنتج.

وطالبت الصيدلة في تعميمها الصادر عن خالد مهرج باتخاذ التدابير اللازمة وعدم استخدام المنتج الدوائي إن وجد،وإفادتها بالخصوص حرصًا على سلامة المرضى وتعزيزًا لنظام اليقظة الدوائية ومراقبة الأدوية ما بعد التسويق.

يُشار إلى أن التعميم الصادر عن إدارة الصيدلة موجه إلى كل من رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي ومدير إدارة الرقابة الدوائية ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومديري المستشفيات العامة والقروية والمراكز التخصصية.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.