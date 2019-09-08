تعرف على تطورات الأوضاع الأمنية في طرابلس

شهد محيط العاصمة طرابلس، مساء اليوم الأحد، اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الاشتباكات دائرة في مناطق السبيعة والرملة وعين زارة جنوب طرابلس، فيما كشف المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، في وقت سابق أن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم كبير لقوات الوفاق على منطقة السبيعة.

كما أكد الخرطوش، أنه تم دعم قوات اللواء 73 مؤخراً بتعزيزات عالية الكفاءة في جميع الوحدات القتالية وشمل الدعم المحاور الرئيسية والمتقدمة.

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