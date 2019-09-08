ميناء بنغازي يستقبل 1020 سيارة قادمة من كوريا وأوروبا

استقبل ميناء بنغازي، اليوم السبت، 1020 سيارة من السوقين الكورية والأوروبية.

ولفت الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري في بيان اليوم، إلى وصول سفينة نقل السيارات (EUPHONY ACE) الوكيل الملاحي لشركة المسار السريع للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 608 سيارات قادمة من السوق الكورية.

ميناء بنغازي يستقبل عددا من السفن التجارية تحمل بضائع متنوعة

كما وصلت السفينة «قراند برتغالو» الوكيل الملاحي لشركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 412 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا