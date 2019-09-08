أبو شحمة: قطعنا جميع خطوط الإمداد عن قوات حفتر بإستثناء خط ترهونة

ليبيا – أكد القيادي بالمجلس العسكري مصراتة وآمر غرفة العمليات الميدانية طرابلس اللواء أحمد أبو شحمة اليوم الأحد أن جميع خطوط إمداد القوات المسلحة قطعت بإستثناء خط إمداد ترهونة على حد زعمه.

أبو شحمة أوضح في تصريحات خاصة لشبكة الرائد الفضائية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الأحد أن قوات الوفاق أحرزت تقدما في محور الرملة فيما لا تزال الاشتباكات جارية في محوري القويعة والزطارنة ومثلث الكهرباء في منطقة عين زارة، على حد قوله.

وأشار أبوشحمة أن طيران الوفاق لايزال يقوم بجولاته ويستهدف تمركزات للقوات المسلحة.

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