قتل خلال مواجهات ضد الجيش في طرابلس…خالد الشريف ينعي الإرهابي “الدباشي” وعمه

أخبار ليبيا24

نعى القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة “سابقًا” خالد الشريف مقتل الإرهابي المتطرف “الفيتوري نصر أمحمد الدباشي”وعمه “محمد الدباشي”.

ووصف الشريف عبر تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقتل “الدباشي” خلال قتاله القوات المسلحة بأنه استشهاد، مقدمًا التعازي لأسرته.

ونعى القيادي السباق في الجماعة المنحلة عم المتطرف “نصر” وهو “محمد الدباشي” أحد الداعمين للمجموعات الإرهابية في مدينة صبراتة الذي لقي حتفه في حادث أثناء ذهابه إلى مدينة طرابلس لأجل رؤيه واستلام جثة “الفيتوري”.

وكشف مصدر مطلع أن الدباشي “العم” من مواليد 1953 ويشتهر بـ “الجنكلود” ومن سكان مدينة صبراتة كان مراقب مراقبة تعليم صبراتة سابقا.

وأفاد المصدر أن المدعو “محمد الدباشي” كانت بداياته في أحداث فبراير 2011 وكان مواليا ومناصرا للجماعة الليبية المقاتلة ومن أكبر الداعمين للمليشيات والعصابات الإرهابية في صبراتة .

وأوضح المصدر أن “محمد” كان من المسؤولين والداعمين للمظاهرات والتي تؤيد الجماعة الليبية المقاتلة تحت شعار “المحافظة علي مكتسبات ثورة 17 فبراير”، إضافة إلى تأييده عملية “فجر ليبيا” والتي قتل فيها نجله “أنس ” خلال عام 2014.

ولفت المصدر إلى أن “محمد الدباشي” ألقي القبض عليه من قبل “قوة الردع الخاصة” خلال عام 2018 لتهمة الفساد، وظل مسجونًا لأشهر ومن ثم أفرج عنه.

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