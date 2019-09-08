أسعار الذهب في ليبيا اليوم الأحد

المتوسط

شهدت أسعار الذهب في دولة ليبيا اليوم ( الأحد) ، استقرار مقارنة بأسعار امس ، ليسجل عيار 21 مبلغ 60.02 دينار ، ليكون متوسط أسعار الذهب ، اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي كما هو في الجدول التالي :

عيار 24 68.59 دينار $48.47

عيار 22 62.87 دينار $44.43

عيار 21 60.02 دينار $42.41

عيار 18 51.44 دينار $36.36

عيار 14 40.01 دينار $28.28

عيار 12 34.29 دينار $24.24

أوقية الذهب 2,133 دينار $1,508

جنيه الذهب 480.13 دينار $339.32

كيلو الذهب 68,589 دينار $48,473

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