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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن مع ساعات مساء اليوم الأحد.

وسجل الدولار ارتفاعا قدره قرش واحد ليتم تداوله عند أربعة دنانير 4.2 دنانير، أما اليورو فقد ارتفع هو الآخر بما مقداره قرش واحد ليتم تداوله في السوق السوداء بـ4.67 دنانير، أما الذهب عيار 18 كسر فقد بيع الغرام الواحد منه في سوق المشير بطرابلس بـ153 دينارا.

أما على صعيد العملات العربية والأجنبية فقد استقرت الليرة التركية لليوم الثالث على التوالي أمام الدينار إذ تم تداولها عند 74 قرشا، أما الجنيه المصري فسجل ارتفاعا مقداره قرشا واحدا وبيع على الحدود الليبية المصرية وسوق المشير في طرابلس بـ25 قرشا.

وشملت حالة الارتفاع هذه أيضا الدينار التونسي عند الحدود الليبية التونسية وسوق المشير في طرابلس ليتم بيعه بـ1.48 دينار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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