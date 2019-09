 داخلية الوفاق تضبط عدد من السيارات المخالفة

المتوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خـلال الأيـام الـماضية ضـبط عـدد كـبير مـن الـسيارات والـمُعتمة الـزجاج والـتي لا تـحمل لـوحات مـعدنية وبـدون أي إجـراءات قـانونية مـن قـسم الـمرور والـتراخيص.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، أن عمليات الضبط تمت مـن قـبل فـرع الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي تـاجوراء بـتعليمات مـن رئـيس الـفرع.

وأضافت الوزارة أنه جرى الـيوم تـسليم عـدد مـن هـذه الـمـركبات الآلـية لـمالكيها والـتي تـم حـجزها بـعد اسـتخراج لـوحات مـعدنية وكـتيبات لـها واسـتكمال الإجـراءات الـقانونية.

