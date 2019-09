المتوسط

أكد مصدر طبي في مدينة الزاوية، أن ”عشرات الجرحى والقتلى، وصلوا لمستشفيات ومصحات مدينة الزاوية، بعد معارك مع الجيش، وجميعهم من مقاتلي الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق“.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن ”القيادي في تنظيم أنصار الشريعة والعضو البارز في مجلس شورى ‎بنغازي، سالم الزياني، كان من بين قتلى الاشتباكات التي وقعت السبت ضد القوات المسلحة في محور عين زارة“.

