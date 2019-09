بوجواري يأمر بتنفيذ خط مياه الشرب لمنازل في منطقة المحيشي

المتوسط

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري اليوم الأحد، تعليماته الفورية للشركة المعنية للبدء في تنفيذ خط مياه الشرب للمنازل في منطقة المحيشي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر ديوان البلدية، جرى خلاله استعراض أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه سكان المنطقة والتي من أهمها عدم وصول مياه الشرب لعدد ثمانية وخمسون منزلاً.

كما مناقشة المشاريع الجاري العمل عليها في منطقة المحيشي المتمثلة في مشروع المرافق المتكاملة وربط منطقة السلاوي بخط مياه النهر الصناعي وأعمال الرصف لعدد من الشوارع إضافة إلى أنه سوف يتم تركيب إنارة الأعمدة بالطاقة الشمسية حيث أن البلدية في انتظار توريد الأجهزة والأعمدة خلال الفترة القريبة القادمة ، إضافة إلى تفعيل مشروع صيانة عيادة المختار.

