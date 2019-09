مدراء إدارات الموارد البشرية في وزارات الوفاق يناقشون مشاكلهم

المتوسط

اجتمع مدير إدارة الموارد البشرية بديوان رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق ” عبدالرحمن أبوشاقور”، اليوم الأحد مع مدراء إدارات الموارد البشرية في كل من ” المجلس الأعلى للدولة، ووزارتي التعليم، العمل، وهيئتي الثقافة والسياحة لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الإدارات.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء التأكيد على تذليل الصعوبات حتى تتمكن الادارات من تنفيذ الخطط والبرامج التي تهدف لتنفيذها، واتفقوا على التنسيق مع مكتب أمين عام مجلس الوزراء لوضعه في صورة المشاكل والصعوبات التي تواجهها الإدارات من أجل تذليلها.

