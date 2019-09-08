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مدراء إدارات الموارد البشرية في وزارات الوفاق يناقشون مشاكلهم

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
اجتمع مدير إدارة الموارد البشرية بديوان رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق ” عبدالرحمن أبوشاقور”، اليوم الأحد مع مدراء إدارات الموارد البشرية في كل من ” المجلس الأعلى للدولة، ووزارتي التعليم، العمل، وهيئتي الثقافة والسياحة لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الإدارات.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء التأكيد على تذليل الصعوبات حتى تتمكن الادارات من تنفيذ الخطط والبرامج التي تهدف لتنفيذها، واتفقوا على التنسيق مع مكتب أمين عام مجلس الوزراء لوضعه في صورة المشاكل والصعوبات التي تواجهها الإدارات من أجل تذليلها.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • نستطيع القول أمناء الادارات لهذا التخصص – ومن الضروري البحث في موضوع الخريجين اصحاب الخبرات والمتخرجين بمجهوداتهم – وتنسيق العام مع ادارة البحث العلمي للبحث في شءون التوجيه التعليمي والمحافظة عليه والاهتمام به – توكد كفاءات وطنية لا يمكن تجاهلها وهذا يعتبر خسارة كبيرة البلاد – وفي نفس الوقت توجد تعيينات ليبية تعتبر المخرب الرئيسي للمؤسسات الإدارية سواء التنمية التي لايمكن ان تكون على أساس صحيح بدون الختيار الصحيح للموظف والمعلم والطبيب والمهندس والاداري والرقابي والمنتج والحارس والمكتبي .
    وهذا بسبب التعينات القبلية والعنصرية في ادمغة البعض من الليبيين – شخصيا عرفنا العديد من قصص لخبرات وطنية ظلموا – بسبب القبلية والعنصرية – وتم تعيين سفهاء ومزورين وأبناء الأغنياء الجهلة في اماكن حساسة للغاية – وسببت هذه القرارات انتحار العديد من الطلبة والخربجيين الليبيين ويوجد منهم أيتام – أيتام – أيتام – بسبب هذا الظلم – دون محاسبة الجهات المسببة لهذه الكوارث الإدارية او وضعهم في الإطار القضاءي . وهذه حقيقة يجب وضعها في الحسبان .

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