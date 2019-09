المتوسط

تقدمت قوات الجيش في محاور جديدة بالعاصمة وسيطرت على عدة مواقع جديدة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي إن “الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة تُحقق تقدمات في محاور العاصمة وتُسيْطِر على مواقع جديدة كانت تتمركز بها مليشيات الوفاق”.

وأضافت الشعبة أنه “سيتم الإفصاح عن هذه المواقع والتمركزات فور صدور أوامر الإعلان عليها “.

