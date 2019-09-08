الخرطوش: أوضاع المحاور في العاصمة طرابلس “ممتاز جدا”

اخبار ليبيا24

وصف المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الأحد أوضاع المحاور في العاصمة طرابلس بـ “الممتاز جدا”.

وأكد الخرطوش أنه لا جديد اليوم إلا في المحاةر إلا مناوشات بسيطة في بعض النقاط، بعد الضربات الموجعة التي تعرضت لها قوات الوفاق يوم أمس.

وقال المسؤول الإعلامي :”لا نتحدث عن التحرك لوحدات معينة صباح اليوم حتى تصل لأهدافها ونطمئن الجميع الأمور تحت السيطرة بالكامل”.

يشار إلى أن القوات المسلحة تمكنت أمس السبت من صد هجوم شنته قوات الوفاق على عدة خحاور تمكنت من خلاله تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد وأفشلت مخططاتهم في التقدم.

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