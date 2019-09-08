ضبط لوازم طبية منتهية الصلاحية في حملات تفتيشية على العيادات بأبو سليم

شن رجال الحرس البلدي أبوسليم، رفقة مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية، حملة تفتيش على العيادات الواقعة في نطاق البلدية.

وكشف بيان للمكتب الإعلامي للحرس البلدي أبو سليم، ضبط عديد المخالفات وبعض من اللوازم الطبية والأدوية منتهية الصلاحية، خلال الحملة.

وشدد البيان على «استمرار هذه الحملات للقضاء على جميع المتاجرين بأرواح الناس، والمخالفين للوائح والقوانين الضبطية بمختلف المهن والانشطة»، موضحًا أن الأيام المقبلة ستشهد حملات على المخابز والحلاقين وغيرهم من الأنشطة الأخرى.

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