جامعة بنغازي تعقد المؤتمر الليبي الثالث بالكيمياء

أطلق قسم الكيمياء في كلية العلوم جامعة بنغازي المؤتمر الليبي الثالث في الكيمياء وتطبيقاتها في قاعة سناء محيدلي بمجمع الكليات الطبية، ويستمر لثلاثة أيام تحت شعار الاتجاهات الحديثة في علوم الكيمياء.

ويتضمن المؤتمر الذي حضره رئيس الجامعة الدكتور عز الدين الدرسي ووكيل رئيس الجامعة لشئون الطلبة، وعدد من البحاث والمهتمين بالبحث العلمي، عددا من العروض البحثية المتعلقة بعلم الكيمياء وتطبيقاتها.

ويهدف إلى تطوير البحث العلمي في جامعة بنغازي ورفع تصنيفها واللقاء بين البحاث سواء من داخل ليبيا أو خارجها.

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