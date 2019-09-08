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جامعة بنغازي تعقد المؤتمر الليبي الثالث بالكيمياء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق قسم الكيمياء في كلية العلوم جامعة بنغازي المؤتمر الليبي الثالث في الكيمياء وتطبيقاتها  في قاعة سناء محيدلي بمجمع الكليات الطبية، ويستمر لثلاثة أيام تحت شعار الاتجاهات الحديثة في علوم الكيمياء.

ويتضمن المؤتمر الذي حضره رئيس الجامعة الدكتور عز الدين الدرسي ووكيل رئيس الجامعة لشئون الطلبة، وعدد من البحاث والمهتمين بالبحث العلمي، عددا من العروض البحثية المتعلقة بعلم الكيمياء وتطبيقاتها.

ويهدف إلى تطوير البحث العلمي في جامعة بنغازي ورفع تصنيفها واللقاء بين البحاث سواء من داخل ليبيا أو خارجها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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