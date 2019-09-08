خطة جديدة من الرئاسي لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء

عقدت اللجنة المشكلة من قبل المجلس الرئاسي لتحديد أسباب الانقطاع المتكرر لامدادات مياه النهر الصناعي والتيار الكهربائي وإيجاد الحلول والبدائل، اجتماعاً اليوم الأحد، مع ممثلي كل من المؤسسة الوطنية للنفط، وشركات، الكهرباء، تحلية المياه، نقل وتوزيع الغاز.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع -الذي عقد بديوان الرئاسة في طرابلس-استعراض المشاكل والصعوبات التي تواجه تزويدات الغاز لمحطات التحلية، ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث أكد المجتمعون على ضرورة إجراء الصيانة العاجلة لبعض خطوط نقل الغاز ومحطات تخفيض الغاز، والانتهاء من مشروع تزويد محطة السرير بالغاز خلال هذا العام.

من جهته أعلن ممثل المؤسسة الوطنية للنفط عبدالحميد دغمان، على خطة المؤسسة لرفع الضغط في خطوط نقل الغاز لدعم متطلبات كبار المستهلكين، حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد خطة متكاملة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء بالتنسيق مع مؤسسة النفط.

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