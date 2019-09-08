انعقاد ملتقى لأعيان درنة وضواحيها لمناقشة سبل إحلال السلام

عقد في درنة ملتقى لأعيان المدينة وضواحيها، لمناقشة سبل إحلال السلم والاستقرار بعد تحرير المدينة من سيطرة العناصر الإرهابية، وذلك بحضور واسع للأعيان ورجال القانون،

هذا وتوصل أعيان المدينة وضواحيها الممتدة من لبرق غربا حتى التميمي شرقا خلال الملتقى، إلى عدد من الخطوات والإجراءات القانونية، التي تضمن جبر الضرر ورأب الصدع الاجتماعي الذي ترتب على تواجد المنظمات الإرهابية فيها.

يذكر أن الملتقى الذي انعقد بدعوة من لجنة التحكيم وفض المنازعات، ليس الأول من نوعه في درنة، حيث شهدت العديد من المبادرات التي تمحورت حول ملفات رد المظالم والمصالحة، بإشراف مجلس حكماء وأعيان المدينة.

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