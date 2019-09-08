المحجوب يكشف لبوابة إفريقيا نتائج العمليات العسكرية بطرابلس

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب، عن تطورات الأوضاع العسكرية في العاصمة طرابلس وضواحيها.

وقال المحجوب، في تصريح خاص لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية”، إن سلاح الجو الليبي نفذ اليوم الأحد، ضربات جوية دقيقة استهدفت تمركزات للمجموعات المسلحة في عدة محاور، مشيرا إلى أن الضربات التي استهدفت معسكر التكبالي أسفرت عن تدمير مدفع 155 مجرور ودبابة كانت متمركزة أمام المعسكر.

كما أكد المحجوب، أن سلاح الجو استهدف تمركزات أخرى للمجموعات المسلحة في منطقة الكريمة جنوب غرب طرابلس، أسفرت عن تدمير مخزن ذخيرة، لافتا إلى أن قوات الجيش تواصل تقدمها في جميع المحاور.

وفي السياق ذاته، أكدت غرفة الإعلام الحربي، أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة تُحقق تقدمات في محاور العاصمة وتُسيْطِر على مواقع جديدة كانت تتمركز بها مجموعات المسلحة، مشيرة إلى أنه سيتم الإفصاح عن هذه المواقع والتمركزات فور صدور أوامر الإعلان عليها.

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