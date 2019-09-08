عقوب: دور الوزارة هو مساعدة الأطباء على أداء واجباتهم على أكمل وجه

أكد وزير صحة المؤقتة سعد عقوب، أن دور الوزارة هو مساعدة الأطباء والعناصر الطبية والطبية المساعدة في أداء واجباتهم على الوجه الأكمل، مشيرا إلى اهتمامه المبكر بتطبيق القرارات المتعلقة بتحسين أوضاع كافة الكوادر العاملة بالقطاع الطبي، إلا أن تطبيقها يتطلب التمويل اللازم.

من جانب آخر، قال الدكتور سعد عقوب، إن هناك عزوفا من الأطباء عن التوجه إلى الجنوب من أجل دعم قطاع الصحة هناك، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت كافة أنواع الدعم من أجل تحسين الواقع الصحي في تلك المناطق.

وأوضح عقوب أن مدن الجنوب محل اهتمامهم المباشر، ويظهر ذلك من خلال العديد من الخطوات التي تم اتخاذها هذا العام.

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