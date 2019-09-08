الصحة العالمية تصدر تحذيرا بشأن دواء مغشوش

ناشدت منظمة الصحة العالمية كافة السلطات الصحية الوطنية بمختلف الدول، عدم توزيع أو تداول أو بيع دواء الأوغمنتين المغشوش المصنع في كينيا والمورد لعدد من الدول.

وقالت المنظمة في تحذير صادر عنها إن هذا الدواء يستعمل لعلاج طائفة من الالتهابات البكتيرية، وهو مدرج في قائمة الأدوية الأساسية الصادرة عن المنظمة بوصفه مضادا حيويا من ضمن الأدوية المتاحة للاستعمال، داعية كافة المستشفيات والمراكز الصحية لحجبه وسحبه وعدم التعامل به.

من جانب آخر أصدرت إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة المفوضة تعميما، طالبت فيه كافة المؤسسات والمراكز الطبية والصيدليات بضرورة سحب هذا الدواء، والتواصل معها لاتخاذ التدابير اللازمة.

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