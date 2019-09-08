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 الجيش يسيطر على مصنع الأسمنت في سوق الخميس

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
أعلنت غرفة عمليات الجيش الليبي أن سيطرة القوات المسلحة على مصنع الاسمنت في سوق الخميس.
وأوضحت الغرفة في بيان لها “مصنع الاسمنت بسوق الخميس امسيحل تحت سيطرة الكتيبة 166 وسحبان والسيطرة إلى ما بعد المصنع وكافة المحاور تحت سيطرة قواتنا المسلحة”.
وكانت شعبة الإعلام الحربي قد أعلنت أن “الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة تُحقق تقدمات في محاور العاصمة وتُسيْطِر على مواقع جديدة كانت تتمركز بها مليشيات الوفاق”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • الجيش يتدخل في المؤسسات الليبية بعرض استخدام المركز العسكري في الاعمال الغير قانونية – وتؤكد قوات خاصة بالقوات المقاومة الشعبية سيتم تزويدها بالعتاد اللازم – لتقديم العسكريين للمحاكمة العسكرية بالشريعة الاسلامية .وستتم المداهمة عليهم اينًما كانوا وسيتم الإحاطة بممتلكاتهم ومصادرتها للمصرف المركزي ….. علم .

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