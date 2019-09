 الجيش يسيطر على مصنع الأسمنت في سوق الخميس

المتوسط

أعلنت غرفة عمليات الجيش الليبي أن سيطرة القوات المسلحة على مصنع الاسمنت في سوق الخميس.

وأوضحت الغرفة في بيان لها “مصنع الاسمنت بسوق الخميس امسيحل تحت سيطرة الكتيبة 166 وسحبان والسيطرة إلى ما بعد المصنع وكافة المحاور تحت سيطرة قواتنا المسلحة”.

وكانت شعبة الإعلام الحربي قد أعلنت أن “الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة تُحقق تقدمات في محاور العاصمة وتُسيْطِر على مواقع جديدة كانت تتمركز بها مليشيات الوفاق”.

