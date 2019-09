لجنة تحديد أسباب انقطاع المياه والكهرباء تبحث مشاكل محطات التحلية والطاقة

المتوسط

ناقشت لجنة تحديد أسباب الانقطاع المتكرر لإمدادات مياه النهر الصناعي والتيار الكهربائي، المشاكل والصعوبات التي تواجه تزويدات الغاز لمحطات التحلية، ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية.

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة صباح اليوم الأحد مع ممثلي كل من المؤسسة الوطنية للنفط، وشركات، الكهرباء، تحلية المياه، نقل وتوزيع الغاز، وأكد المجتمعون على ضرورة إجراء الصيانة العاجلة لبعض خطوط نقل الغاز ومحطات تخفيض الغاز، والانتهاء من مشروع تزويد محطة السرير بالغاز خلال هذا العام.

وأعلن ممثل المؤسسة الوطنية للنفط ” عبالحميد دغمان”، عن خطة المؤسسة لرفع الضغط في خطوط نقل الغاز لدعم متطلبات كبار المستهلكين.

وجرى الاتفاق على إعداد خطة متكاملة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء بالتنسيق مع مؤسسة النفط.

