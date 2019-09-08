بالفيديو| أهالي منطقة السراج بطرابلس يلقون القبض على مرتزق تشادي فور عودته من محاور القتال

طرابلس-العنوان

شهدت منطقة السراج غربي طرابلس أمس السبت، عملية قبض على مرتزق تشادي بزي عسكري فور عودته من محاور القتال ومشاركته ضمن صفوف مجموعات الوفاق المسلحة.

وبحسب تسجيل تحصلت عليه العنوان اعترف المسلح التشادي الجنسية أن اسمه “محمد السيد البقر” وأنه يتبع آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق أسامة جويلي.

كما أقر المرتزق التشادي بأنه يتمركز في منطقة العزيزية وقد ضبط بحوزته سلاح ناري من نوع “كلاشنكوف” وذخيرة داخل غرفته بمنطقة السراج.

وقال المرتزق التشادي أنه جاء من أجل المال مؤكدا أنه قام بإرسالها إلى بلاده الأمر الذي دفعه للتواجد بالمنطقة، وأقر أيضا أنه قدم رفقة مجموعة من تشاد للعمل لصالح حكومة الوفاق عن طريق شخص يدعى محد التباوي بحسب اعترافه.

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