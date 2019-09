رئيس مجلس إدارة شركة سرت للنفط يتابع أعمال صيانة التسرب بحقل الحطيبة

المتوسط

زار رئيـــس مجلــس الإدارة بشركة سرت للنفط ناجي احفاف، حقـل الحطيبـة للوقـوف على أعمـال صيانة التسـرب الذي وقـع بخط الغاز وبعـض الأعمـال الجاريـة هنـاك.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على فيسبوك، أن احفاف استمع خلال زيارته صبـاح السبت إلى توضيحات وشروحات الفنيين وأخصائيي الصيانة بالموقع حيث أطلعوه على المراحل التي تم تنفيذها والمشاكل التي تواجههم مشيدا بمستوى السلامة أثناء تنفيذ العمل.

من جهته أشار عضـو مجلـس الإدارة للعمليـات بالشركة مسعـود سليمان إلى أن العمل يسير بوتيرة ممتازة وأن فرق إدارة صيانة الحقول تبذل جهوداً استثنائية وتواصل الليل بالنهار لإصلاح ذلك التسرب.

