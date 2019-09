المتوسط

ناقش الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شينكر والسفير الأمريكي الى ليبيا ريتشارد نورلاند الأوضاع الراهنة والاستحقاقات الإقليمية والدولية الآنية المتعلقة بليبيا

جاء ذلك خلال لقاء جمعهم اليوم الأحد في تونس، جرى خلاله مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، والخطوات المتخذة لحل الأزمة الليبية.

