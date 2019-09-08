وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية في زيارة لمركز علاج مرضى السكري بدرنة

درنة 08 سبتمبر 2019 (وال)- قام وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية في الحكومة المؤقتة، بزيارة مركز علاج مرضى السكري وعدد من المرافق والمنشآت الصحية في ببلدية درنة.

هذا وأطلع المهندس نوري الورفلي والوفد المرافق له خلال زيارته، حيث كان في استقبالهم، مدير إدارة الخدمات الصحية درنة شعيب بوفجرة، وعدد من مسؤولي الأقسام والمكاتب بالإدارة، تمثل في مدير إدارة الموارد البشرية والمكلف بإدارة الجودة بالوزارة الصحة محمد الجبالي، ومدير إدارة الإعلام والناطق الرسمي باسم الوزارة معتز الطرابلسي، على سير العمل والمشاكل والقضايا التي من شأنها تحسين أداء عمل إدارة الخدمات الصحية بدرنة.

وقال المهندس نوري الورفلي إن زيارة الوفد تهدف لبحث واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمدينة درنة، وإيجاد حلول سريعة للمشاكل العالقة التي تُعاني منها المرافق الصحية، ومدى تفعيل قرارات وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، وفق المهام المناطة بها، نظراً لأهمية المسؤولية المُلقاة على عاتق العاملين بهذه المرافق.

وأضاف الورفلي أن الزيارة تهدف أيضًا تقييم أداء المؤسسات والمنشآت الصحية في الدولة، للوقوف عن كثب عن أوجه القصور، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ السياسة العامة للوزارة في مختلف القطاعات.

وأشار الورفلي إلى أن العمل جارٍ لتذليل كافة العراقيل والصعاب داخل ليبيا، ما يرفع المُعاناة عن المواطنين، مشيدًا في الوقت ذاته باهتمام الشديد من قبل إدارة الخدمات الصحية درنة، ومدير مركز السكري والأطباء والتمريض والعاملين في المركز، مثمنًا جديتهم في الدعم والمساعدة في توطين العلاج وتقديم الخدمة.

وأوضح الورفلي أن خطة وإستراتيجية معالي وزير الصحة تعمل قدر الإمكان على اتجاهين، الأول حل المعضلات والأزمات الموجودة، مثل نقص الأدوية ونقص التمريض، ومحاولات إيجاد حلول لهذه المشاكل، فيما يحتاج الجانب الثاني التخطيط طويل وفق لإستراتيجية وزارة الصحة، بحيث يخدم القطاع على المدى الطويل، وستعمل الوزارة بنظام البرامج الوطنية، وسيكون لديها برنامج وطني لأمراض السكر. (وال- درنة) ر ت

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