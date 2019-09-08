إعدام كمية من الأسماك المجمدة غير صالحة للاستهلاك في طبرق

أعدم جهاز الحرس البلدي في طبرق، صباح اليوم الأحد، كمية من الأسماك المجمدة غير صالحة للاستهلاك بعد مصادرتها من أحد المخازن في المدينة، على ما أفاد رئيس وحدة الإعلام بالجهاز مصطفى زاكي.

وقال زاكي لـ«بوابة الوسط» إن جهاز الحرس البلدي بطبرق داهم مخزنا يحتوي على كمية كبيرة من الأسماك المجمدة نوع «قاجوج» مستوردة من تونس بعد تلقيه بلاغا عنها، مؤكدا أنه «عند مداهمة المكان وفحص عينة منه تبين أن الكمية فاسدة وغير قابل للاستهلاك البشري».

وقدر زاكي الكمية المضبوطة بأكثر من 50 صندوقا، مشيرا إلى أن أعضاء الحرس البلدي قاموا بمصادرتها على الفور وإعدامها «بإذن من النيابة العامة».

وحذر مسؤول وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي في طبرق المواطنين من تناول اللحوم أو الأسماك أو الدواجن المجمدة إلا بعد التأكد من مصدرها وصلاحيتها وطريقة تخزينها ونقلها.

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