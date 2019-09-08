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الجيش يسيطر على الرملة وسوق الخميس وقوات الوفاق تتراجع إلى العزيزية

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
تمكنت قوات الجيش، اليوم الأحد، من السيطرة على منطقة الرملة وعلى سوق الخميس امسيحل جنوب طرابلس بالكامل.
وكانت الاشتباكات قد اندلعت بعنف بين قوات الجيش ومليشيات الوفاق أمس السبت، بعد تقدم القوات المسلحة في منطقة سوق الخميس امسيحل، بعد هجوم مباغت شنته على وحدات تابعة للجيش الليبي متمركزة هناك، واستخدمت في هذه الاشتباكات كل أنواع الأسلحة والمدفعية الثقيلة، وأدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى من الجانبين.
وأوضح مصدر عسكري في تصريحات إعلامية أن مليشيات الوفاق تراجعت إلى منطقة العزيزية.
وذكرت مصادر إعلامية أخرى أن “القوات المسلحة تسيطر على منطقة الرملة وتدحر هجومين للمليشيات على منطقتي السبيعي وغوط الريح”.
فيما تتواصل المواجهات المسلحة في محاور “السبيعة” و”طريق المطار” جنوب العاصمة طرابلس.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • القوات الليبية الخاصة لأمانة العدل – يوجد 12 النقيب في ليبيا خرجوا عن الفانون بشكل وأضح وتسببوا في تخريب بعض المؤسسات قبض على أحدهم في منطقة زليتن وبتم التحقيق معهم وانتسابهم لتورط النواب في الزج ببعض الجنود الليبيين في سرقة وقتل وقضية تزوير مستندات لاراضي خاصة لمواطنين بوضع اليد و يتم البحث عن الباقي بالقوات الخاصة الليبية -اي حجب معلومات او إيواء احد من هؤلاء يعتبر جناية يعاقب عليها الفانون في أمانة العدل – ارجوا الابلاغ عن أي تطورات آلى اللجنة الشريعة الاسلامية وإدارة الأوقاف بالبلديات الليبية .

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