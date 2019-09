الجيش يسيطر على الرملة وسوق الخميس وقوات الوفاق تتراجع إلى العزيزية

المتوسط

تمكنت قوات الجيش، اليوم الأحد، من السيطرة على منطقة الرملة وعلى سوق الخميس امسيحل جنوب طرابلس بالكامل.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت بعنف بين قوات الجيش ومليشيات الوفاق أمس السبت، بعد تقدم القوات المسلحة في منطقة سوق الخميس امسيحل، بعد هجوم مباغت شنته على وحدات تابعة للجيش الليبي متمركزة هناك، واستخدمت في هذه الاشتباكات كل أنواع الأسلحة والمدفعية الثقيلة، وأدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى من الجانبين.

وأوضح مصدر عسكري في تصريحات إعلامية أن مليشيات الوفاق تراجعت إلى منطقة العزيزية.

وذكرت مصادر إعلامية أخرى أن “القوات المسلحة تسيطر على منطقة الرملة وتدحر هجومين للمليشيات على منطقتي السبيعي وغوط الريح”.

فيما تتواصل المواجهات المسلحة في محاور “السبيعة” و”طريق المطار” جنوب العاصمة طرابلس.

