عاجل.. غرفة عمليات الكرامة: سلاح الجو يستهدف معسكر التكبالي ومخزن للذخيرة بمنطقة الكريمية

طرابلس 08 سبتمبر 2019 (وال)- أعلنت غرفة عمليات الكرامة اليوم الأحد، أن ضربات سلاح الجو الليبي كانت دقيقة ومركزة، بعد استهداف مواقع الميليشيات في طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة – عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك – إن السلاح الجو استهدف أكثر من موقع في معسكر التكبالي، وقد أسفرت عن تدمير مدفع 155 مجرور، ودبابة كانت متمركزة أمام المعسكر، إلى جانب تدمير مخزن ذخيرة بمنطقة الكريمية، حيث تتمركز مليشيات المرتزقة. (وال – طرابلس) س م/ ر ت

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