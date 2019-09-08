مصدر عسكري يكشف التفاصيل الكاملة لتقدمات الجيش في طرابلس

كشف مصدر عسكري تابع للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الأحد، عن تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في جنوب العاصمة طرابلس والمناطق المجاورة لها.

وقال المصدر-الذي فضل عدم ذكر اسمه-في تصريح خاص لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إنه ومع ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد وفور صدور التعليمات من قبل القيادة العامة لمجموعة عمليات الكرامة، تم إعطاء الأوامر لجميع الوحدات بالتقدم إلى نقاط وتمركزات الميليشيات الإرهابية التي أصبحت تتقهقر وتتراجع أمام تقدمات الوحدات العسكرية في العاصمة طرابلس”، مؤكدا أن الوحدات العسكرية تمكنت من فرض وبسط سيطرتها وبالكامل على آخر ما تبقى من منطقة السبيعة وسوق السبت والطويشة وسوق الخميس لتتقدم إلى أبعد من ذلك وتصبح المناطق التي سبق ذكرها خارج مرمي نيران الميليشيات، بحسب تعبيره.

كما أكد المصدر، أن القوات الجوية الليبية وجهت عبر مقاتلاتها الحربية ضربات قوية على معسكر التكبالي الواقع في منطقة الكريمية أسفر عن تدمير مخزن للذخيرة وعدد من الدبابات المتمركزة داخل المعسكر.

وتابع المصدر قائلا “جاءت الانتصارات وسط ترحيب وفرحة الأهالي ونجاح العمليات العسكرية التي طردت تلك الميليشيات من المنطقة ليعمها السلام بعد أيام سودوية عاشها أهل المنطقة حسب وصف السكان”، مختتم حديثه قائلا “الجيش لن يهزم”.

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