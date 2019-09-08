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صندوق الضمان يطلق النسخة الثانية من تطبيق الضمان موبايل

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

صرح مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية بصندوق الضمان الاجتماعي خالد أوريث، في اتصال ببوابة افريقيا الإخبارية، بأن رئيس مجلس الادارة والمدير العام للصندوق د. إدريس حفيظة منح الإذن لإدارة الدعم الفني بإطلاق النسخة الثانية من التطبيق الإلكتروني الجديد “الضمان موبايل”.

وقال اوريث، “أن هذا التطبيق المجاني يعد قفزة إلكترونية خدمية ستمد المتقاعد بالعديد من المزايا الضمانية الأخرى موفراً الوقت والجهد”، وأضاف “أنه جرى العمل على تطوير النسخة الثانية من التطبيق ليتوافق واحتياجات المتقاعدين وكافة المهتمين بالشأن الضماني”.

وعن ميزات النسخة الثانية من التطبيق، قال وريث “يمكن التطبيق صاحب المعاش من تعبئة إقراره السنوي من محل إقامته؛ في حله وترحاله وإمكانية تعديل بياناته الشخصية في حال وقوع أخطاء عند استقصاءها الرسمي كما أن الرقم الوطني لصاحب المعاش أو الوكيل عنه أو رقم المعاش يعد بوابة الولوج الإلكترونية التي من خلالها تبدأ رحلة الاستمتاع بخدمات تطبيق الضمان موبايل وتحميله من على الشبكة الدولية الأنترنت”. 

وختم وريث اتصاله قائلا “التطبيق أثبت نجاحه في ميدان العمل الضماني إذ جمع حزمة من التطبيقات المميزة والخصائص في تطبيق واحد كافلاً للمتخصصين سهولة البحث وتحقق الفائدة”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • شمرا لحسن النوايا – لكن للاسف هذا موضوع لا يمكن تنفيذه في ليبيا بسبب الاختراق الالكتروني والذي يسبب في تهريب الأموال الليبية لمنظمات ارهابية – خارج الدولة – ويسبب في ضعف الدينار الليبي امام العملات الاخرى وتحويل الأموال لجهات غير معنية بقطاع الضمان الاجتماعي – لكبار السن والأرامل والآيتام في السن القانوني – فلهذا مفترح الكتاب الضماني هو الاصلح المرفق بصورة المعنيين والمحافظة على كافة البيانات وتسليم البطاقة الضمانية باليد والحضور للمعنيين او زيارتهم بسيارة الضمان الاجتماعي لكافة البلديات – وللتأكد من المعلومات والدعم في الاتجاه الصحيح وبشكل أمن .

    رد

  • شكرًا – لحسن النوايا – لكن للاسف هذا موضوع لا يمكن تنفيذه في ليبيا بسبب الاختراق الالكتروني والذي يسبب في تهريب الأموال الليبية لمنظمات ارهابية – خارج الدولة – ويسبب في ضعف الدينار الليبي امام العملات الاخرى وتحويل الأموال لجهات غير معنية بقطاع الضمان الاجتماعي – لكبار السن والأرامل والآيتام في السن القانوني – فلهذا مفترح الكتاب الضماني هو الاصلح المرفق بصورة المعنيين والمحافظة على كافة البيانات وتسليم البطاقة الضمانية باليد والحضور للمعنيين او زيارتهم بسيارة الضمان الاجتماعي لكافة البلديات – وللتأكد من المعلومات والدعم في الاتجاه الصحيح وبشكل أمن .

    رد