صندوق الضمان يطلق النسخة الثانية من تطبيق الضمان موبايل

صرح مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية بصندوق الضمان الاجتماعي خالد أوريث، في اتصال ببوابة افريقيا الإخبارية، بأن رئيس مجلس الادارة والمدير العام للصندوق د. إدريس حفيظة منح الإذن لإدارة الدعم الفني بإطلاق النسخة الثانية من التطبيق الإلكتروني الجديد “الضمان موبايل”.

وقال اوريث، “أن هذا التطبيق المجاني يعد قفزة إلكترونية خدمية ستمد المتقاعد بالعديد من المزايا الضمانية الأخرى موفراً الوقت والجهد”، وأضاف “أنه جرى العمل على تطوير النسخة الثانية من التطبيق ليتوافق واحتياجات المتقاعدين وكافة المهتمين بالشأن الضماني”.

وعن ميزات النسخة الثانية من التطبيق، قال وريث “يمكن التطبيق صاحب المعاش من تعبئة إقراره السنوي من محل إقامته؛ في حله وترحاله وإمكانية تعديل بياناته الشخصية في حال وقوع أخطاء عند استقصاءها الرسمي كما أن الرقم الوطني لصاحب المعاش أو الوكيل عنه أو رقم المعاش يعد بوابة الولوج الإلكترونية التي من خلالها تبدأ رحلة الاستمتاع بخدمات تطبيق الضمان موبايل وتحميله من على الشبكة الدولية الأنترنت”.

وختم وريث اتصاله قائلا “التطبيق أثبت نجاحه في ميدان العمل الضماني إذ جمع حزمة من التطبيقات المميزة والخصائص في تطبيق واحد كافلاً للمتخصصين سهولة البحث وتحقق الفائدة”.

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