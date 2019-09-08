تزايد عمليات الخطف في العاصمة طرابلس

طرابلس-العنوان

شهدت مدينة طرابلس خلال الأسبوع الماضي تزايدا ملحوظا في عدد حالات الاختطاف التي تقوم بها الميليشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة بين الفينة والأخرى.

ويظهر هذا التزايد من خلال قيام الميليشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة بثلاث حالات اختطاف سجلت ضد حقوقيين ومدنيين في ظرف أسبوع واحد.

حيث قامت الميليشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة باختطاف المهندسة إيمان القماطي ابنة العميد ضو القماطي خلال الأيام القليلة الماضية، كما شهدت العاصمة في اليومين الماضيين اختطاف الناشط الحقوقي عز الدين الوحيشي.

وفي تباين واضح يظهر تزايد حالات الاختطاف قامت مليشيا عبد الغني الككلي المعروف بـ”غنيوة” باختطاف مدير شركة الرحمة المهندس أحمد الشعافي.

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