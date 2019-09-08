إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر سبتمبر بحسابات مستحقيها في مصارف بني وليد

أعلنت وحدة الشؤون المالية بصندوق الضمان الاجتماعي في بني وليد، اليوم الأحد، انها أودعت معاشات شهر سبتمبر الجاري في حسابات مستحقيها لدى المصارف التجارية العاملة بالمدينة.

وقال رئيس وحدة الإعلام بصندوق الضمان الاجتماعي سوف الجين بمدينة بني وليد، محمد انبية إن الإيداع جرى بناء على التعليمات الصادرة من الإدارة العامة بخصوص صرف المعاشات للمشمولين بنظام الضمان الاجتماعي.

وأوضح انبية لـ«بوابة الوسط» أن إيداع معاشات المتقاعدين والمتقاعدات ومرتبات الموظفين بفرع صندوق الضمان الاجتماعي سوف الجين أصبحت بالمصارف التجارية العاملة بالمدينة.

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