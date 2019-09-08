مواطنون ينوبون عن الدولة في إغاثة نازحي مرزق

تواصل لجان أهلية وتطوعية مختلفة في جنوب ليبيا ووسطها العمل بشكل متواصل لمساندة النازحين من أهل مرزق وتقديم يد العون لهم في ظل غياب مؤسسات الدولة الرسمية المفترض مساندتها للنازحين.

ومن هذه اللجان “لجنة النازحين بمدينة هون” التي قامت بحصر العائلات النازحة من مرزق بشكل يسهل التواصل مع أرباب أسر العائلات والتعرف على عددها ومكان إقامتها.

وتواصل اللجنة مجهوداتها بغية تقديم الخدمة المثلى ومنها توفير المواد الغذائية ومستلزمات الأطفال الضرورية والتعرف على الأفراد الذين يحتاجون للرعاية الطبية اللازمة، ليتم صرف بطاقات طبية لهم تسهل عملية الكشف عليهم وصرف الدواء اللازم لهم من خلال المستشفيات والمراكز الطبية بمدينة هون.

وبعد مرور شهر كامل على تواجد العائلات النازحة من مرزق في مدينة هون تم العمل على صرف مبالغ مالية مقدمة من أهل المدينة والتجار وأصحاب المحال والأسواق التجارية خصصتها اللجنة لتسديد قيمة إيجارات المنازل التي تم استئجارها لمصلحة الأسر النازحة.

يشار إلى أن بعض أهالي هون قدموا منازلهم وعددا من الشقق للأسر النازحة مجاناً ولمدة مفتوحة حتى تنقضي كربتهم ويعودون إلى مدينتهم.

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