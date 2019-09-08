8 معلومات عن تاريخ ميدان الجزائر.. تعرف عليها

1) ميدان الجزائر أحد ساحات طرابلس، ويقع في وسط العاصمة الليبية طرابلس.

2) يتفرع منه العديد من الشوارع كشارع الاستقلال (امحمد المقريف سابقًا) وشارع البلدية وشارع هايتي.

3) يوجد في الميدان مسجد جمال عبد الناصر ومقر بلدية طرابلس المركز ومقر للشركة العامة للبريد.

4) كان يسمى بميدان الكاتدرائية في إشارة الى كاتدرائية طرابلس في العاصمة الليبية طرابلس وهي الكاتدرائية الكاثوليكية السابقة في المدينة.

5) تأسست كاتدرائية طرابلس في عشرينيات القرن العشرين، وتم افتتاحها رسميا في 1928. من بين من شارك في زخرفتها الفنان التشكيلي والمسرحي الليبي عثمان نجيم.

6) الكاتدرائية لم تكن تابعة للحكومة الإيطالية لكنها كانت تابعة لدولة الفاتيكان وتم تحويلها إلى مسجد يحمل اسم “جامع جمال عبد الناصر”.

7) كاتدرائية طرابلس تلك لم تكن الأولى في المدينة لكن سبقها كاتدرائية كاثوليكية قديمة في المدينة بنيت في العام 1870 وهي “كاتدرائية سانتا ماريا ديلي أنيلي والتي أسستها وبنتها الجالية المالطية في المدينة والتي كانت متواجدة تحديدا في منطقة الظهرة في طرابلس.

8) في 21 أبريل 1962 تقرر تسمية ميدان الكاتدرائية باسم “ميـدان الجزائر” دعما للثورة الجزائرية.

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