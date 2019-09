وزير العدل يناقش توفير خدمات الرعاية الصحية لنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل

عقد اليوم الأحد بديوان وزارة العدل اجتماع موسع ضم وزير العدل، ووكيل وزارة الصحة ، ونائب رئيس جهاز الشرطة القضائية، ومدير المكتب القانوني المكلف، ومدير إدارة الرعاية الصحية المكلف، ومستشار وزير العدل ، ومدير مستشفى مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة.

ويأتي هذا الاجتماع بدعوة من وزير العدل لمناقشة الصعوبات التي تواجه مؤسسات الإصلاح والتأهيل وقدرتها على تقديم الخدمات والرعاية الصحية لنزلاء هذه المؤسسات والتي توجب القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية تقديمها لهم أثناء فترة احتجازهم, كذلك تناول الاجتماع مسألة نقص العناصر الطبية والطبية المساعدة، إضافة إلى الأدوية ومستلزمات التشغيل التي تحتاجها المرافق الصحية بمؤسسات الإصلاح والتأهيل لمزاولة عملها واستعرض الاجتماع أعمال مشروع صيانة وتجهيز مستشفى الجديدة، واطمئن الحاضرون على التقدم الحاصل في تنفيذه وثمن السيد وزير العدل المجهودات التي تبذلها وزارة الصحة وما تقدمه من دعم لوزارة العدل بالخصوص

