هيئة اتصالات المؤقتة تصدر بيان بشأن عمل محطات البث المسموع

أصدرت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الحكومة المؤقتة، منشور بشأن عمل محطات البث الإذاعي الأرضي المسموع FM، والشركات المزودة لخدمة الإنترنت ISP.

وتضمن المنشور الذي أصدرته إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالهيئة رقم (4) لسنة 2019 «تهيب فيه بأن الإدارة العامة لشؤون التنظيم بالهيئة غير مسؤولة عن عمل محطات البث الإذاعي المسموع “”FM، والتي تُزاول عملها دون الحصول على إذن تخصيص تردد من قبل الإدارة العامة لشؤون التنظيم بالهيئة، حيث نصت التشريعات على ضرورة الحصول على تراخيص وأذونات مزاولة قبل ممارسة أنشطتها الاقتصادية والتجارية، وحددت لها عقوبات جنائية وإدارية ومالية، حال عدم الالتزام والتقيد بما ورد في هذه التشريعات».

