المتوسط

ألقى أهالي منطقة السراج بطرابلس، القبض على تشادي الجنسية بزي عسكري يدعى “محمد السيد البقر”.

وأكد التشادي “البقر” خلال مقطع فيديو أنه يتبع آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق أسامة جويلي.

وتضمن تسجيل مرئي لحظة القبض عليه، أمس السبت، اعترافه بامتلاك سلاح “كلاشنكوف” وذخيرة داخل بيته بمنطقة السراج ، مؤكداً أنه جاء من أجل الأموال.

The post أهالي السراج يلقون القبض على تشادي يقاتل مع مليشيات الوفاق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية