عقيلة صالح يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها بالقبة

المتوسط

تفقد رئيس مجلس النواب عقيله صالح، اليوم الأحد، المشاريع التى تنفذ بمدينة القبة، حيث شملت الجولة “حي دوغوش” و”نادي البرانس” الرياضي الثقافي الاجتماعي بالمدينة.

كما حضر في نادي البرانس مشروع 19/22 المتعلق بتنفيذ خطة لأعداد الناشئين من الرياضيين في مراحل البراعم والآمال والأواسط في لعبة كرة القدم بحضور وكيل وزارة الزراعة، وعميد كلية العلوم والاداب بفرع جامعة المختار بمدينة القبه.

وأشار صالح إلى أهمية الدور الثقافي والاجتماعي للنادي، داعيا للتحلي بالأخلاق والروح الرياضية العالية والتي أهم مرتكز في تنمية الناشئين في كل الالعاب الرياضية .

وخلال اللقاء قام نادي البرانس بتكريم فرق البراعم والآمال والأواسط لحصولهم على تراتيب متقدمة في مسابقات كرة القدم لهذا العام بحضور رئيس مجلس النواب وعدد من مشجعي النادي وقدامى النادي من رياضيين واداريين .

