حملة في طرابلس تنادي بحق ذوي الإعاقة بالتعليم

انطلقت بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس فعاليات حملة وصول تحت شعار “عيش اللحظة” للتأكيد على حق فئة ذوي الإعاقة في الوصول إلى الجامعات والحصول على التعليم.

ويشرف على الحملة فريق عمل متكون من مجموعة من المنظمات المدنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف مدن ليبيا.

وتتضمن الحملة إقامة أنشطة رياضية وثقافية وفنية متنوعة وفيها يرتفع صوت الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تأكيد الحق والوصول إلى التعليم وخاصة التعليم الجامعي.

أقيمت الحملة بهدف لفت نظر المسؤولين والضغط على صناع القرار بالحكومات والوزارات والجامعات حتى تكون الجامعات مفتوحة ومهيأة للجميع.

ومعظم مرافق الجامعات في ليبيا لا تراعي خصوصية فئة ذوي الإعاقة وخاصة المكفوفين وأصحاب الكراسي المتحركة.

وجاءت هذه الفاعلية للتأكيد حقوق هذه الفئة وضرورة انتزاع قرار التنفيذ والآليات بتحوير المرافق الجامعية بشكل يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة تلقي العلوم.

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