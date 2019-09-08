لقاء “فرنسي روسي” نادر لتحديث العلاقات

يجتمع وزيرا الخارجية والدفاع الفرنسيان مع نظرائهما الروس يوم الاثنين في موسكو ، في خطوة أخرى لجهود الرئيس إيمانويل ماكرون لتحديث العلاقات مع روسيا.

وتأتي الزيارة وهي الأولى من نوعها منذ 2014 بعد رحلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 19 أغسطس إلى مقر إقامة ماكرون الصيفي، قبيل اجتماع بياريتز لمجموعة السبع، ما فتح باب تحسين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتأتي زيارة الوزراء الفرنسيين بعد أيام من اتفاق روسيا وأوكرانيا على تبادل للأسرى، حيث قال وزير الخارجية الفرنسي لو دريان إنه أظهر “الاستعداد لتجديد الحوار” بين الخصوم المريرة، فيما قال الرئيس ماكرون أن إبعاد روسيا عن أوروبا خطأ استراتيجي لأنه سيزيد من التوتر الدولي وسيعزل روسيا.

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