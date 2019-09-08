جهاز تحليل دم فائق السرعة يصل طبرق

استلم مختبر ابن رشد بمدينة طبرق جهاز كوباس المعروف بدقته العالية وسرعته الفائقة في تجهيز نتائج تحاليل الدم.

ورغم الكلفة العالية للجهاز إلا أن المختبر تمكن من إحضار الجهاز لتوفير عناء الانتظار الطويل لنتائج التحاليل الطبية للمواطن والتي كانت ترسل إلى مدن أخرى بعيدة عن طبرق أحيانا.

وأشار فني التحاليل بالمختبر محمد المبري أن الجهاز ذو دقة عالية في قياس تحاليل عادة ما تدل على الأورام السرطانية والهرمونات وتحاليل الغدد الدرقية والنخامية والكظرية إضافة لتحاليل سرطان الثدي والبنكرياس القولون.

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