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جهاز تحليل دم فائق السرعة يصل طبرق

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استلم مختبر ابن رشد بمدينة طبرق جهاز كوباس المعروف بدقته العالية وسرعته الفائقة في تجهيز نتائج تحاليل الدم.

ورغم الكلفة العالية للجهاز إلا أن المختبر تمكن من إحضار الجهاز لتوفير عناء الانتظار الطويل لنتائج التحاليل الطبية للمواطن والتي كانت ترسل إلى مدن أخرى بعيدة عن طبرق أحيانا.

وأشار فني التحاليل بالمختبر محمد المبري أن الجهاز ذو دقة عالية في قياس تحاليل عادة ما تدل على الأورام السرطانية والهرمونات وتحاليل الغدد الدرقية والنخامية والكظرية إضافة لتحاليل سرطان الثدي والبنكرياس القولون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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