الإعلام الحربي: الجيش يسيطر على مواقع جديدة جنوبي طرابلس

أكدت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة إحراز الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة تقدمات في محاور العاصمة.

شعبة الإعلام الحربي قالت في منشور لها اليوم، إن الوحدات العسكرية سيطرت على مواقع جديدة كانت تتمركز بها المجموعات المسلحة والميليشيات، مشيرة إلى أنه سيتم الإفصاح عن هذه المواقع والتمركزات فور صدور أوامر الإعلان عنها.

وفي سياق متصل، قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إن سلاح الجو وجه ضربات دقيقة ومركزة اليوم، حيث دمر مدفعا من طراز مئة وخمسة وخمسين مجرور، ودبابة كانت متمركزة أمام معسكر التكبالي، كما تم تدمير مخزن ذخيرة بمنطقة الكريمة.

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