المتحدث باسم قوات “الوفاق” : نحن أكبر شريك للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب

قال مصطفى المجعي ، المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التابعة لقوات حكومة الوفاق، إن ” قوات بركان الغضب بدأت منذ ، صباح أمس، التقدم على عدة محاور بناءًا على أوامر غرفة العمليات، وقد أحرزت القوات تقدمات هامة، على محاور القويعة، السبيعه، الخله، عين زارة ، ما أثبت أن قوات بركان الغضب أصبحت أكثر قوة في إدارة المعركة”.

وأضاف المجعي ، في تصريحات له، أن ” حكومة الوفاق تمثل الشرعية المعترف بها دوليًا، وبالتالي تمارس حقها السيادي على الأرض، وهناك إطار شرعي يحكم تعاملها مع دول العالم، فحكومة الوفاق تمثل أكبر شريك للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب”.

